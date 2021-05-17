Долар подешевшав, євро почав тиждень зі зростання: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 17 травня

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 17 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,61 грн;

1 євро – 33,48 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 14 травня, курс долара знизився на дві копійки після того, як не змінився в ціні в попередній банківський день. За тиждень – з 11 по 17 травня (10 травня було вихідним) – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 15 копійок. Втім, експерти попереджають, що скоро курс долара може сильно змінитися.

Євровалюта повернулася до зростання. Після падіння на 13 копійок днем раніше євро подорожчав на 11 копійок.

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Вартість 10 російських рублів 17 травня підвищилася на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 14 травня, долар на міжбанку впав на вісім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,53/27,55 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на три копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,42/33,45 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як в Україні пом'якшили карантин для готівкової гривні, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні