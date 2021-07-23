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Долар падає на міжбанку – чого чекати від курсу

23 липня 2021 15:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Гривня може вирости до психологічної позначки 27 гривень за долар

Поки гривня зміцнюється, долар падає

Поки гривня зміцнюється, долар падає / Фото: Сьогодні, НБУ

Курс гривні на відкритті ринку в п'ятницю, 23 липня, зміцнюється і торгується на рівні 27,06 гривень за долар після того, як Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% з 7,5% річних.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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За словами глави регулятора Кирила Шевченка, ставка ще може бути підвищена до 8,5% і утримуватися на цьому рівні до другого кварталу 2022 року. На такий крок підуть для повернення інфляції до мети 5% у 2022 році.

"Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП України в 2021 році на рівні 3,8%. Надалі економіка буде рости приблизно на 4% щорічно. Водночас НБУ погіршив прогноз по інфляції і оцінює річні темпи на рівні 9,6%", – заявив експерт.

Шевчишин додав, що ще однією позитивною новиною для гривні стало те, що центробанк очікує прогрес у переговорах між урядом України і Міжнародним валютним фондом стосовно фінансової підтримки.

"Жорсткість монетарної політики надихнула покупців і, можливо, вплине на Мінфін у питанні підвищення ставок по облігаціях внутрішньої державної позики України, що буде вже видно в наступний вівторок. Також підтримкою для гривні виступає дорозміщення євробондів на суму 500 млн. доларів під 6,3%, що також посилює позиції покупців гривні", – сказав він.

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На думку Шевчишина, гривня може продовжити зростання і піднятися до психологічної позначки 27 гривень за долар. НБУ може вийти на ринок з покупками валюти, для стримування руху.

Нагадаємо, раніше керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин також зазначав, що над гривнею нависли загрози.

А про те, що буде з курсом гривні в середньостроковій перспективі і чи варто запасатися валютою, дивіться в сюжеті:

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