Долар ожив, євро опинився на мінімумі за рік: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 19 липня

Скуповувати долари поки що не рекомендують / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 19 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,23 грн;

1 євро – 32,14 грн;

1 злотий – 7,01 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно зі значеннями п'ятниці, 16 липня, курс долара впав на шість копійок. Це перше помітна зміна курсу за останній тиждень. У попередній банківський день "зелений" подешевшав лише на копійку. Тепер за тиждень – з 12 по 19 липня – гривня зміцнилася відносно американської валюти на дев'ять копійок. Втім, нещодавно експерти попередили, що в найближчому майбутньому можлива короткострокова девальвація гривні.

Курс євро впав ще на 10 копійок. Євровалюта, яка до цього перебувала на мінімумі за 11 місяців, тепер побила "рекорд"за вартістю практично за рік. Так дешево євро не коштував із кінця липня-2020.

Вартість 10 російських рублів 19 липня знизилася на копійку. А польський злотий подешевшав на три копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 16 липня, долар на міжбанку впав в ціні на три копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,24/27,26 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на сім копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,14/32,17 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні