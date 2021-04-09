Долар відкотився після стрибка вгору: від чого наразі залежить курс

Долар 9 квітня після зростання до рекорду за місяць в офіційних курсах Нацбанку знизився на міжбанку до рівня 27,93 грн. Але попит на валюту підвищується, тому не виключено, що долар знову подорожчає. Ймовірно, курс найближчим часом буде близько 28 грн/дол. Але якщо нерезиденти почнуть ще активніше позбавлятися від гривневих облігацій, долар може підскочити і вище 28 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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Тільки за останній тиждень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на більш ніж 2,5 млрд гривень.

"Учасники ринку стежитимуть за діями нерезидентів і новинами, що надходять. <...> Продажів валюти з боку експортерів недостатньо для утримання балансу на ринку. Перевагу покупців забезпечують нерезиденти, які на тлі зростання ризиків ескалації військових дій на Донбасі входять у долар, щоб в будь-який момент вивести свої інвестиції", – зазначив Шевчишин.

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Також на ринок тиснуть складна епідеміологічна ситуація, провал вакцинації та інфляція, що зростає, додав аналітик.

Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші та як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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