Долар відкотився на міжбанку: що буде з курсом найближчим часом

Долар на міжбанку впав, але це ненадовго / Фото: Сьогодні

Долар 22 червня після зростання за офіційним курсом НБУ коливається на міжбанку на позначці в 27,24 грн. За підсумками тижня "зелений" подорожчав на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1%. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень поблизу 27,4 грн, а готівковий долар в банках – близько 27,3/27,5 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Курс долара, міжбанк, 22 червня

Крім того, ринок сьогодні очікує традиційного вівторкового аукціону Мінфіну з продажу ОВДП. Як прогнозують аналітики порталу Minfin, обсяг розміщення облігацій буде в межах 4,6-9,3 млрд гривень в еквіваленті з прибутковістю за гривневими паперів 10,95-12,6% річних в залежності від термінів, а за доларовими – в межах 3,7% річних.

"При поступовому зростанні котирувань на міжбанку минулого тижня частина покупців валюти налякані цим трендом і не стануть особливо відкладати зі своїми операціями. Це на руку великим продавцям і спекулянтам, які спробують зберегти тенденцію щодо збільшення курсу і в ці дні", – вважають експерти.

Нагадаємо, американська валюта дорожчає по всьому світу, а не тільки в Україні. Причиною зміцнення долара стала готовність ФРС США посилити монетарну політику.

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При цьому в українській бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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