Долар опустився нижче психологічної позначки: курс валют на вихідні

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 26 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 26 квітня:

23.04 26.04 Зміна 1 долар США 28,06 грн 27,90 грн - 0,16 1 євро 33,81 грн 33,67 грн - 0,14

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Цей курс також буде дійсним у вихідні дні – 24 і 25 квітня.

У порівнянні зі значеннями 23 квітня долар впав відразу на 16 копійок і опустився нижче психологічної позначку в 28 гривень. За підсумками тижня – з 19 по 26 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської на вісім копійок. Експерти вже пояснили, що долар різко подешевшав на тлі відведення російських військ від кордонів України.

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Курс євро теж впав – на 14 копійок після зростання на 11 копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.

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