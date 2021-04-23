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Долар опустився нижче психологічної позначки: курс валют на вихідні

23 квітня, 16:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 26 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 26 квітня:

23.0426.04Зміна
1 долар США28,06 грн27,90 грн - 0,16
1 євро33,81 грн33,67 грн - 0,14
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Цей курс також буде дійсним у вихідні дні – 24 і 25 квітня.

У порівнянні зі значеннями 23 квітня долар впав відразу на 16 копійок і опустився нижче психологічної позначку в 28 гривень. За підсумками тижня – з 19 по 26 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської на вісім копійок. Експерти вже пояснили, що долар різко подешевшав на тлі відведення російських військ від кордонів України.

В тренді
Долар припинив дорожчати, а євро рветься вгору: офіційний курс

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Курс євро теж впав – на 14 копійок після зростання на 11 копійок днем раніше.

Відео: Сьогодні
  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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