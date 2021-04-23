Долар опустився нижче психологічної позначки: курс валют на вихідні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 26 квітня:
|23.04
|26.04
|Зміна
|1 долар США
|28,06 грн
|27,90 грн
|- 0,16
|1 євро
|33,81 грн
|33,67 грн
|- 0,14
Цей курс також буде дійсним у вихідні дні – 24 і 25 квітня.
У порівнянні зі значеннями 23 квітня долар впав відразу на 16 копійок і опустився нижче психологічної позначку в 28 гривень. За підсумками тижня – з 19 по 26 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської на вісім копійок. Експерти вже пояснили, що долар різко подешевшав на тлі відведення російських військ від кордонів України.
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Курс євро теж впав – на 14 копійок після зростання на 11 копійок днем раніше.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.
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