Долар не збавляє обертів: скільки коштує валюта на чорному ринку

Розповідаємо, що відбувається з американською валютою 10 липня на чорному ринку

Скільки коштує долар 10 липня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У суботу-неділю, 9 та 10 липня, долар показав неабияке зростання. Порівняно з даними 8 липня, вартість долара зросла на 67 коп. у продажі та на 45 коп. у купівлі.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на 10 год за київським часом вартість американської валюти у купівлі зросла до 36,51 грн (9 липня була 36,15 грн), у продажу — 36,87 грн (9 липня була 36,6 грн).

Динаміка курсу долара 10 липня / Фото: скріншот

Що буде з доларом, якщо НБУ відпустить курс

Як заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі UBR.ua, якщо НБУ відпустить курс, ніхто не знає, де він зупиниться.

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За його словами, саме ця невизначеність і стримує процес. Справа в тому, що імпорт та експорт у країні кардинально розділилися. Імпортери, по суті, купують валюту у Нацбанку, яка набагато дешевша за ринкову.

А експорт, навпаки, страждає, оскільки змушений валюту продавати тут за максимально низьким курсом.

"Оскільки Нацбанк не знає, який буде курс, його потрібно просто відпустити. Вони готові купувати за ринковим курсом, але ніхто більше до цього не готовий", – вважає Угляниця.

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Як розповідав у коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі пів року може додатися ще 15% девальвації. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме долар наступного тижня.