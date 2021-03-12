Долар знайшов крихкий баланс: чого чекати від курсу в Україні

Фундаментальний тиск на гривню залишається в силі, але ситуативні чинники грають на руку українській валюті

Долар 12 березня після подорожчання в офіційних курсах Нацбанку втримується на міжбанку поблизу 27,75 гривні. Поки що валютний ринок збалансований, але потенціал подальшого зміцнення гривні обмежений. Тому найближчим часом долар може подорожчати до 27,8 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Втім, на думку Шевчишина, після невеликого зростання долара гривня знову повернеться до зміцнення – через слабкість покупців інвалюти.

В цілому аналітики виділили такі тенденції на валютному ринку:

Попит на іноземну валюту та її пропозиція зрівнялися після завершення періоду податкових виплат (10 березня).

Покупки валюти стримує складна епідеміологічна ситуація, за якої ростуть ризики чергового локдауну .

. Однак на міжбанку є відкладений попит на валюту: покупці чекають кращих моментів для покупки долара поблизу мінімальних відміток.

Загальний тиск на гривню зберігається через зволікання з переговорами з МВФ, невизначеність стосовно української економіки та активізацію негативних факторів на глобальних ринках.

Головними продавцями валюти залишаються експортери. При цьому аграрії нарощують пропозицію в очікуванні посівної.

Станом на 11:00 на торгах по долару попит поки перевищує пропозицію. Це відбивається на котируваннях – 27,74/27,75 гривні, за даними порталу Minfin.

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Нагадаємо, експерти не радять зараз інвестувати в долари. На їхню думку, гривневі вклади вигідніше.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші та як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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