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Долар завдав чергового удару: що відбувається з гривнею

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 08:29
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 15 лютого
Українці скуповують валюту
Українці скуповують валюту / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 15 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,53 грн.;
  • 1 євро – 32,32 грн;
  • 1 злотий – 7,12 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 50 копійок, євро – на 35 копійок. Курс злотого зріс на 5 копійок, а курс рубля залишився тим самим.

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Що було із курсом на міжбанку?

Американська валюта вийшла на торги у понеділок, 14 лютого, зі значеннями 28,70/28,72 грн, а до закриття міжбанку скинула по 21 копійці у купівлі та продажу – 28,49/28,51 грн.

Євро відкрило міжбанк у діапазоні 32,54/32,56 грн, а до кінця дня подешевшало до 32,25/32,27 грн у купівлі та продажу.

Що буде з курсом найближчим часом?

За словами інвестаналітика Сергія Фурси, економічних причин для такого зростання курсу немає, і все відбувається через психологічне нагнітання через загрозу російського вторгнення.

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А аналітик Roboforex Андрій Гойлов, розповів, що 15 лютого має відбутися аукціон Мінфіну, на якому будуть розміщені державні ОВДП.

Експерт очікує, що попит на ці цінні папери буде низьким і зазначає, що з початку року нерезиденти скоротили свої портфелі до ОВДП на 13,51 млрд. грн. – до 79,14 млрд. грн.

Гойлов прогнозує, що цього тижня гривня коливатиметься в межах 28,15 грн, а євро, з високою часткою ймовірності, ослабне до 31,85 грн.

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"Сьогодні" також писали як девальвація гривні вплине на продаж нерухомості та розповідали про інші причини зростання курсу долара.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

Цитата на segodnya.ua
Сергій Фурса Інвестиційний банкір
Що буде з доларом?
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
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