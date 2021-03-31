Долар почне квітень з падіння: Нацбанк оновив курс гривні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 1 квітня:
|31.03
|01.04
|Зміна
|1 долар США
|27,89 грн
|27,82 грн
|- 0,07
|1 євро
|32,72 грн
|32,63 грн
|- 0,09
У порівнянні зі значеннями 31 березня долар подешевшав ще на сім копійок після падіння на вісім копійок в попередній банківський день. Втім, за тиждень з 24 по 31 березня гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Експерти при цьому вважають, що долар знайшов рівновагу на міжбанку.
Курс євро на 1 квітня знизився на дев'ять копійок після різкого падіння на 25 копійок днем раніше. Євровалюта опустилася ще нижче психологічної позначки в 33 гривні та знаходиться на мінімальних значеннях за сім місяців.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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