Долар почав дорожчати швидше: офіційний курс валют

На сьогодні, 18 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,70 грн;

1 євро – 32,99 грн;

10 російських рублів – 3,76 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подорожчав ще на п'ять копійок після підвищення курсу на копійку в попередній банківський день. За підсумком тижня – з 11 по 18 березня – вартість гривні не змінилася щодо американської валюти, але темпи зростання курсу долара пришвидшилися.

Євро виріс на три копійки, але все одно залишився трохи нижче за психологічну позначку в 33 гривні.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 18 березня знизилася на чотири копійки.

Читайте також: На долар тисне загроза нового локдауну: чого чекати від курсу цього тижня

Офіційний курс долара розраховують, зважаючи на показники на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

В тренді Автозаліт на 71 400 гривень. Максимальне стягнення виписали в першу ж годину дії нових штрафів

У середу, 17 березня, долар на міжбанку подешевшав на три копійки в купівлі й продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,72/27,74 грн (купівля/продаж). Євровалюта теж упала в ціні на три копійки в купівлі й продажу. До закриття євро торгували на рівні 33,00/33,02 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

Реклама

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені на підставі середнього курсу 29,1 гривні за долар. Водночас і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

→ МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America, зі свого боку, вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол.

Реклама

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші та як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама