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Долар націлився на новий рекорд? Скільки коштує валюта на чорному ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 липня, 11:13
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Розповідаємо, що відбувається з американською валютою 9 липня на чорному ринку
Долар на чорному ринку зріс понад 36 грн
Долар на чорному ринку зріс понад 36 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

9 липня курс долара розпочав з різкого старту. Якщо на початку дня валюта трималася у купівлі-продажу на рівні 36,09-36,28 грн відповідно, то потім зросла майже на 10 коп.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на 10:30 за київським часом вартість американської валюти у купівлі зросла до 36,15 грн (8 липня була 35,9 грн), у продажу — 36,6 грн (8 липня була 36,2 грн).

Динаміка вартості долара 9 липня
Динаміка вартості долара 9 липня / Фото: скріншот

Девальвація посилюється

Як зазначив аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, девальваційні настрої населення посилюються, незважаючи на сезонний чинник. І це видно за обсягами продажу долара.

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"У червні обсяги продажів валюти впали до $206,6 млн з $244 млн, $1 млн у травні і $252,6 млн у квітні, а ось обсяги купівлі досягли $11,9 млн проти $10,2 млн і $8,6 млн у травні- квітні відповідно", – зазначив Орищак.

Він додав, що Україна дуже близька до дефолту, хоч нам фінансово допомагає Захід і обіцяє бути солідарним у питаннях відносин із Росією.

"Вже зараз нас повідомили про зниження середньої температури у квартирах в опалювальний сезон. Має бути скорочення пенсійних та соціальних виплат. Тобто незважаючи на формальний рівень достатності ЗВР, наприклад, що не дозволяє оголосити дефолт в Україні, у нас фактично є втрачені території країни, падають доходи населення і скорочується кількість робочих місць. Це не може позначитися позитивно на банківському секторі України, а отже, доведеться друкувати гроші та підтримувати формальні показники у нормі", – пояснив Орищак.

За словами аналітика, гривня за таких умов зростати не зможе. А як тільки війна закінчиться – на країну чекає економічний колапс. Це розуміють усі, і таке можливо не лише через війну, а й через зовнішні чинники – у всьому світі інфляційний тиск б'є всі рекорди. І світ до цього свідомо йшов останні роки.

Нагадаємо, 6 липня ПриватБанк та Monobank ввели зміни так званого карткового курсу долара, за яким проходять безготівкові конвертації та операції.

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"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у липні

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Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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