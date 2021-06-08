Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУ

На руку гривні грають високі очікування від аукціону Мінфіну з розміщення облігацій внутрішньої державної позики

Долар падає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Долар 8 липня після падіння до мінімуму за 11 місяців за офіційним курсом тримається на міжбанку на позначці 27,2 грн. Йдуть активні операції по лотах до 500-800 тис. доларів. При цьому сьогодні долар може опуститися в коридор 27,08-27,28 грн, а євро – 32,9-33,3 грн.

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Про це повідомили аналітики порталу Minfin.

"Основна проблема для покупців зараз – купити валюту за мінімальними котируванням, для продавців – знайти реального покупця. Майже половину коштів в понеділок викупив НБУ. Це перетворило його фактично в головного гравця на ринку.. Учасники ринку і сьогодні чекають від регулятора досить великої активності , так як покупців валюти трохи, а пропозиція є" , – пояснили фахівці.

Також на користь гривні грає сьогоднішній аукціон Мінфіну з продажу ОВДП. Експерти розраховують на більшу активність як українських, так і іноземних покупців. За підрахунками фахівців, обсяг розміщення може скласти від 6,2 до 14,8 млрд грн.

Курс долара на міжбанку 8 Червня / Minfin

Очікується, що на готівковому ринку курс буде перебувати в таких межах:

долар: 26,95-27,3 грн в обмінниках фінкомпаній і банках;

євро: 32,65-33,3 грн в банках і 32,8-33,2 в обмінниках.

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Нагадаємо, раніше експерти пояснили сайту "Сьогодні", чи потрібно скуповувати долари, поки гривня зміцнюється.

Також ми розібралися, чи чекати курсу 27 гривень і нижче, адже початок літа – традиційний сезон падіння курсу долара в Україні.

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