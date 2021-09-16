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Долар на міжбанку кинувся до зростання

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
16 вересня, 12:47
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Деякі продавці очікують, що котирування виростуть, тому частина продавців не виставляє всі свої обсяги
Долар знову виріс в ціні
Долар знову виріс в ціні / Фото: AFP, Сьогодні

Долар на міжбанку в четвер, 16 вересня, після зростання за офіційним курсом, також трохи подорожчав – до 26,65/26,67 грн за долар.

Як кажуть аналітики "Мінфіну", на початку торгів по долару попит перевищував пропозицію.

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"Частина продавців не виставляє всі свої обсяги валюти в надії на ще більше зростання котирувань", – кажуть аналітики.

Як змінювався курс долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

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Водночас євро знизився на міжбанку – до 31,4/31,42 грн за євро.

Що відбувається з курсом долара

Торгова сесія середи по валютній парі долар / гривня завершилася на рівні 26,66, курс євро ослаб до позначки 31,49.

Як каже Андрій Гойлов, аналітик RoboForex, у вівторок, 14 вересня, на аукціоні Мінфіну України до держбюджету було залучено 1,17 млрд грн, що є досить "скромним" результатом. Низькі процентні ставки по ОВДП послаблюють до них інтерес інвесторів.

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"Нерезиденти скоротили свої портфелі в даному активі з початку вересня на 3,14 млрд грн – до 95,45 млрд. Судячи з усього, велика частина цих коштів буде виведена в материнські юрисдикції, що може спровокувати сильну девальвацію гривні", – каже Андрій Гайлов.

Він передбачає, що до кінця поточного тижня долар США до гривні знову спробує подолати рівень 27,00. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності скоректується до позначки 31,85.

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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