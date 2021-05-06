Долар між довгими вихідними застряг на мінімумі з березня: офіційний курс

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 6 травня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 6 травня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,73 грн;

1 євро – 33,28 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар долар не змінився в ціні після того, як подешевшав на дві копійки на час довгих вихідних з нагоди 1 Травня і Великодня. За підсумками тижня – з 28 квітня по 6 травня – гривня зміцніла проти американської валюти на чотири копійки. Долар тримається на мінімумі з 24 березня.

Євро 6 травня впав одразу на 29 копійок і виявився на мінімумі з 13 квітня.

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Вартість 10 російських рублів 6 травня зросла на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 5 травня, долар на міжбанку подешевшав на сім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,72/27,74 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні відразу на 30 копійок і в покупці, і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,25/33,28 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як в Україні пом'якшили карантин для готівкової гривні, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні