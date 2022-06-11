Долар котиться донизу: скільки коштує валюта в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

Розповідаємо, що відбувається з курсом долара в українських банках

Скільки коштує долар в банках 11 червня / Фото: Getty Images, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 35,5 грн/дол, а купівлі – 34,8 грн. Зауважимо, що тиждень тому валюта мала інші значення – 35,8 грн і 35 грн відповідно, що дещо вище теперішніх значень.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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11 червня ситуація в банках має такий вигляд:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,75 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;

Укрексімбанк – 34 грн/35,5 грн;

Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;

ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;

Monobank – 31,5 грн/32,6 грн;

Яким буде курс долара далі?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі півроку може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол, за словами економіста – це практично неможливо.

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"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Раніше ми писали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні, а також розповідали, що відбувається з доларом на чорному ринку.