Долар котиться вниз: що вплинуло на курс і чи надовго це

Долар дешевшає / Фото: Сьогодні

Долар 28 липня після зниження за офіційним курсом продовжив дешевшати на міжбанку і опустився до 27,85-27,87 грн. Головними продавцями валюти виступають держпідприємства і аграрії, а покупці слабкі. Головним покупцем знову стає НБУ. При цьому незабаром курс повернеться до позначки в 27 грн/дол.

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Про це сайту "Сегодня" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара вчора, 28 липня

Що впливає на курс долара

Продажі валюти держкомпаніями.

Поведінка нерезидентів.

Валютна політика НБУ.

Ситуація з коронавірусом і вакцинацією.

"Результат зміцнення гривні – швидше ситуативні розпродажі валюти держкомпаніями, ніж новий тренд... Нерезиденти знаходяться в глибокій паузі, попиту по довгих паперів не було. Мінфін залучив всього 3 млрд гривень... Подальше зміцнення будуть стримуватися НБУ. Як тільки держкомпанії закінчать продажі – покупці повернуть курс долара вище 27 гривень за долар", – упевнений експерт.

За його словами, негативним фактором для гривні виступає поступове погіршення ситуації з коронавірусів в Україні, але вакцинація дає шанс на більш гладке проходження чергової хвилі.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: