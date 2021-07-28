Долар котиться вниз: що вплинуло на курс і чи надовго це

Долар дешевшає / Фото: Сьогодні
Долар 28 липня після зниження за офіційним курсом продовжив дешевшати на міжбанку і опустився до 27,85-27,87 грн. Головними продавцями валюти виступають держпідприємства і аграрії, а покупці слабкі. Головним покупцем знову стає НБУ. При цьому незабаром курс повернеться до позначки в 27 грн/дол.
Про це сайту "Сегодня" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
Що впливає на курс долара
- Продажі валюти держкомпаніями.
- Поведінка нерезидентів.
- Валютна політика НБУ.
- Ситуація з коронавірусом і вакцинацією.
"Результат зміцнення гривні – швидше ситуативні розпродажі валюти держкомпаніями, ніж новий тренд... Нерезиденти знаходяться в глибокій паузі, попиту по довгих паперів не було. Мінфін залучив всього 3 млрд гривень... Подальше зміцнення будуть стримуватися НБУ. Як тільки держкомпанії закінчать продажі – покупці повернуть курс долара вище 27 гривень за долар", – упевнений експерт.
За його словами, негативним фактором для гривні виступає поступове погіршення ситуації з коронавірусів в Україні, але вакцинація дає шанс на більш гладке проходження чергової хвилі.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.
Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: