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Долар котиться вниз: що вплинуло на курс і чи надовго це

28 липня 2021 12:04

Ксенія Капустинська , Ксенія Кадушкіна

Надлишки іноземної валюти на міжбанку активно викуповує Національний банк України

Долар дешевшає

Долар дешевшає / Фото: Сьогодні

Долар 28 липня після зниження за офіційним курсом продовжив дешевшати на міжбанку і опустився до 27,85-27,87 грн. Головними продавцями валюти виступають держпідприємства і аграрії, а покупці слабкі. Головним покупцем знову стає НБУ. При цьому незабаром курс повернеться до позначки в 27 грн/дол.

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Про це сайту "Сегодня" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара вчора, 28 липня

Що впливає на курс долара

  • Продажі валюти держкомпаніями.
  • Поведінка нерезидентів.
  • Валютна політика НБУ.
  • Ситуація з коронавірусом і вакцинацією.

"Результат зміцнення гривні – швидше ситуативні розпродажі валюти держкомпаніями, ніж новий тренд... Нерезиденти знаходяться в глибокій паузі, попиту по довгих паперів не було. Мінфін залучив всього 3 млрд гривень... Подальше зміцнення будуть стримуватися НБУ. Як тільки держкомпанії закінчать продажі – покупці повернуть курс долара вище 27 гривень за долар", – упевнений експерт.

За його словами, негативним фактором для гривні виступає поступове погіршення ситуації з коронавірусів в Україні, але вакцинація дає шанс на більш гладке проходження чергової хвилі.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень:

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