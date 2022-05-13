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Долар грає за своїми правилами – що відбувається з курсом на чорному ринку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 10:54
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Розповідаємо, що пропонують українцям спекулянти на чорному ринку 13 травня
На чорному ринку долар знову дорожчає
На чорному ринку долар знову дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На чорному ринку курс долара продовжує зростати вже котрий день поспіль.

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

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Станом на ранок, 13 травня, середній курс продажу складає 34,28 грн/дол, а курс покупки – 33,96 грн.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень складає 34,1 грн/дол., а найвищий – 35 грн/дол.

Нагадаємо, що офіційний курс долара було заморожено Нацбанком 24 лютого на рівні – 29,25 грн.

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Загалом ситуація на чорному ринку виглядає так:

Фото: Курс України
Фото: Курс України

Що буде з доларом найближчим часом

Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, офіційний курс долара не змінюватимуть до кінця війни. Якщо ж його відпустити зараз, то девальвація чинитиме сильний тиск на вартість продуктів та товарів.

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За словами експерта, готівковий курс долара не буде сильно вагатися незважаючи на війну, що триває.

На думку Орищака, попит на валюту не може зростати , Бо бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоб робити накопичення.

"Сьогодні" раніше розповідали, навіщо Нацбанк заморозив курс долара і розповідали, скільки коштує валюта у популярних українських банках.

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