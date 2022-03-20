Долар та війна: чи потрібно українцям переходити на криптовалюту

Експерти: Крипта можлива, але ризик втрат зростає в рази

Головною новиною тижня стала стабілізація курсу готівкової гривні та поступове її зміцнення. Якщо безготівковий курс, зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/долар, не змінювався з 24 лютого, то готівка тепер стабільно дешевша 33 гривень за долар. Але це в середньому, тому що по регіонах було й 35. Йдеться про чорний ринок, адже офіційний продаж валюти заборонено НБУ вже третій тиждень.

Про те, на що чекати на валютному ринку до кінця березня, розповіли експерти "Сьогодні".

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Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Оскільки банки не продають готівкову валюту, ми тимчасово використовуємо в інфографіці дані не банків та пунктів обміну валют, а дані сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, які показують, почому тепер насправді доларовий "кеш".

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На "міняйло" публікуються заявки фізосіб про продаж та купівлю готівкової валюти (формально це не заборонено). Також у колажі до цієї статті вказано актуальний середній курс готівкового долара та євро на 19 березня. Євро відповідно дорожчий на 13%.

Курси валюти в банках набагато нижчі – 29,40 грн/долар купівля, 30,70 – продаж, але готівка там може бути лише для власників валютних депозитів (у межах депозиту).

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Як бачимо з інфографіки, середній курс долара у продажу поступово знижувався – за тиждень ослаблення на 78 коп. або до 32,21 грн/долар. У покупці курс, як і раніше, волатильний (мінливий), тому що дуже залежить від ситуативного попиту та пропозиції. Наприклад, у середу, 16 березня, курс купівлі виявився аномально високим: 33 грн/долар, це вище за середній по ринку курс продажу!

Олександр Охріменко пояснив цей феномен раптовим попитом на велику партію готівкової валюти.

"Тіньовий ринок готівки зараз дуже невеликий, що і призвело до начебто нелогічного стрибка курсу покупки. І той, продавець валюти, який опинився у потрібний час, у потрібному місці непогано заробив. Але це випадковість", – аналізує експерт.

Спред по долару (різниця між курсами купівлі та продажу) помітно розширився і в середньому становить близько 2 грн., тиждень тому він коливався від 40 коп. до 1,3 грн. на кожному доларі. Це, на думку експертів, ознаки насичення тіньового ринку готівкою, зниження попиту та зростання пропозиції.

Спред по євро за четвер і п'ятницю взагалі "розповзся" до небачених шести гривень: 31,45 грн/євро у купівлі та 37,50 у продажу. Але у суботу повернувся у розумні межі: 33 та 36,1 грн/євро.

Аналіз ситуації над ринком

Олександр Охріменко каже, що зараз на чорному готівковому ринку вляглася валютна паніка , тому курс стабілізувався помітно нижче за 33 грн/долар. З цієї причини більш ніж удвічі збільшився спред – спекулянти хочуть заробити. Підживлення ринку "кешем" йде переважно рахунок коштів трудових мігрантів. Зараз готівковий долар торгується по 32,2-32,3 грн у продажу та на дві гривні дешевший у покупці.

З ним погоджується і Максим Орищак. Він нагадав, що НБУ утримує актуальність рішення не оновлювати торги на міжбанківському ринку, продаж американської валюти офіційно зафіксований у розмірі 29,25 грн/долар.

"Готівковий курс продажу долара в Україні або вартість готівкової гривні за кордоном залежить лише від спекулятивних настроїв фінансових установ та приватних осіб, які продають та купують валюту. Жодних важелів впливу на цих людей та компанії у НБУ немає", – констатував експерт.

Олег Пендзин додав, що у низці міст на Західній Україні, де багато наших біженців з готівковою гривнею, які збираються перебратися до Європи, деякі пункти обміну відкрито продають валюту, незважаючи на заборону НБУ. Курс продажу – 34-35 грн/долар та до 40 грн/євро.

Чого чекати на тижні

За прогнозом Олександра Охріменка, з 21 по 27 березня курс продажу як безготівкового, так і готівкового долара збережеться незмінним.

"Коридор на чорному ринку – 32-33 грн/долар у продажу. З покупкою прогнозувати складно, там можлива значна ситуативна волатильність", – уточнив експерт.

Олег Пендзин повідомив, що орієнтовно з 23-25 березня українці в Польщі зможуть обміняти готівкову гривню на злотих у рамках програми, яку запускає Національний банк Польщі. Купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн обмінюватимуться у відділеннях PKO Bank Polski на загальну суму не більше 10 тис. грн на особу. За нинішнім курсом це приблизно 7 грн. за 1 злотий, у перерахунку на євро – близько 300 євро.

За словами Олега Пендзина, це стало можливим, у тому числі і завдяки рішенню НБУ, який днями дозволив українським банкам викуповувати у іноземних фінансових установ готівкову гривню за безготівкову іноземну валюту в обсязі до 1 млн. євро млн на добу.

Андрій Шевчишин додав, що готівковий курс гривні до кінця березня залежатиме від успішності переговорів щодо припинення війни та відновлення роботи підприємств у тих регіонах України, де немає бойових дій.

Продавати долари та купувати криптовалюту?

Максим Орищак наголосив: українцям важливо усвідомити, що зараз поганий час для покупки долара та євро з метою накопичення, оскільки купити можна лише за курсом 35-40 гривень, залежно від суми обміну. Але якщо ви не плануєте виїжджати за кордон із цими грошима, то немає гарантій, що в Україні ціна іноземної валюти збережеться на таких рівнях після війни.

Експерт також висловив цікаву думку: українцям час уважніше придивлятися до криптовалюти.

"Валютний ринок країни після війни – це велика загадка. Під час великих спекуляцій можливі сюрпризи, тому ті, хто має вагомі валютні накопичення, ймовірніше, що обернуть їх у крипту. Для України це стало б прогресом, якщо населення країни зможе відійти від прив'язки до долара та євро", – аналізує Максим Орищак.

Андрій Шевчишин також не радить в Україні здійснювати операції з готівковою валютою без нагальної потреби, перш за все йдеться про її купівлю. Щодо можливої купівлі крипти, то, за його словами, вона економічно доцільна навіть тим, хто має 1000 доларів.