Долар і євро помітно просіли в ціні: курс валют Нацбанку

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 31 березня:
|30.03
|31.03
|Зміна
|1 долар США
|27,97 грн
|27,89 грн
|- 0,08
|1 євро
|32,97 грн
|32,72 грн
|- 0,25
У порівнянні зі значеннями 30 березня долар подешевшав на 8 копійок після того, як курс не змінювався два банківських дня. Втім, за тиждень з 24 по 31 березня гривня ослабла проти американської валюти на 16 копійок. Експерти в цілому не виключають, що долар може підскочити до 28 гривень.
Курс євро на 31 березня знизився істотніше, ніж долар – відразу на 25 копійок. Євровалюта опустилася помітно нижче психологічної позначки в 33 гривні.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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