Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар і євро помітно просіли в ціні: курс валют Нацбанку

30 березня, 16:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 31 березня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 31 березня:

30.0331.03Зміна
1 долар США27,97 грн27,89 грн - 0,08
1 євро32,97 грн32,72 грн - 0,25
Реклама

У порівнянні зі значеннями 30 березня долар подешевшав на 8 копійок після того, як курс не змінювався два банківських дня. Втім, за тиждень з 24 по 31 березня гривня ослабла проти американської валюти на 16 копійок. Експерти в цілому не виключають, що долар може підскочити до 28 гривень.

Курс євро на 31 березня знизився істотніше, ніж долар – відразу на 25 копійок. Євровалюта опустилася помітно нижче психологічної позначки в 33 гривні.

В тренді
Чому Африка так важлива для світової економіки (рос.)
Реклама

Читайте також: Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валюти

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курсФінанси
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в Україні
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в УкраїніФінанси
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Долар
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валютиФінанси
Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчав
Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчавФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти