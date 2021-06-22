Долар і євро помітно подорожчали: офіційний курс

Гривня ослабла проти долара та євро / Фото: Pixabay
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 23 червня:
|22.06
|23.06
|Зміна
|1 долар США
|27,19 грн
|27,31 грн
|+ 0,12
|1 євро
|32,29 грн
|32,47 грн
|+ 0,18
У порівнянні зі значеннями 22 червня курс долара виріс ще на 12 копійки після підвищення на дві копійки в попередній банківський день. "Зелений" досяг максимального значення з початку червня. А за останній тиждень – з 15 по 23 червня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 32 копійки. Експерти раніше пояснювали, чому курс долара перейшов до зростання.
Курс євро при цьому припинив знижуватися. Євровалюта виросла в ціні на 18 копійку після падіння на 21 копійку днем раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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