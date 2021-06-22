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Долар і євро помітно подорожчали: офіційний курс

22 червня 2021 16:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 23 червня

Гривня ослабла проти долара та євро

Гривня ослабла проти долара та євро / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 23 червня:

22.0623.06Зміна
1 долар США27,19 грн27,31 грн + 0,12
1 євро32,29 грн32,47 грн + 0,18
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У порівнянні зі значеннями 22 червня курс долара виріс ще на 12 копійки після підвищення на дві копійки в попередній банківський день. "Зелений" досяг максимального значення з початку червня. А за останній тиждень – з 15 по 23 червня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 32 копійки. Експерти раніше пояснювали, чому курс долара перейшов до зростання.

Курс євро при цьому припинив знижуватися. Євровалюта виросла в ціні на 18 копійку після падіння на 21 копійку днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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