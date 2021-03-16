Долар і євро помітно подешевшали: офіційний курс валют

На сьогодні, 16 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,64 грн;

1 євро – 32,95 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на дев'ять копійок після зниження курсу на дві копійки попереднього банківськогой дня.

А за тиждень – з 9 по 16 березня – гривня зміцнилася проти американської валюти на вісім копійок. На думку експертів, на курс долара тисне загроза нового локдауну. І без того низький попит на валюту падає через ризик введення жорстких карантинних обмежень.

Курс євро 16 березня відкотився ще на 13 копійок після падіння на дев'ять копійок днем раніше. Євровалюта знову опинилася нижче психологічної позначки в 33 гривні.

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Вартість 10 російських рублів 16 березня не змінилася.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 15 березня, долар на міжбанку подешевшав на 11 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,61/27,63 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала на 13 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,94/32,95 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші та як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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