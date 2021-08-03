Долар і євро завмерли – офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 4 серпня

Курси євро і долара майже не змінилися / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 4 серпня:

03.08 04.08 Зміна 1 долар США 26,82 грн 26,84 грн 0,00 1 євро 31,90 грн 31,89 грн - 0,01

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У порівнянні зі значеннями 3 серпня курс долара не змінився. Напередодні "зелений" подорожчав на дві копійки. За останній тиждень – з 28 липня по 4 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на сім копійок. Експерти вважають, що долар в Україні увійшов у фазу умовної стабільності.

Курс євро знизився на копійку після зростання на ту ж суму днем раніше.

В тренді Долар і євро знову пішли в піке – курс валют НБУ

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб усього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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