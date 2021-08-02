Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс

2 серпня 2021 16:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 3 серпня

Долар знову підріс

Долар знову підріс / Фото: уніан, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 3 серпня:

02.0803.08Зміна
1 долар США26,82 грн26,84 грн + 0,02
1 євро31,89 грн31,90 грн + 0,01
Реклама

Порівняно зі значеннями 2 серпня курс долара виріс на дві копійки. Напередодні долар знизився на сім копійок, тобто курс знову розвернувся до зростання. І все ж за останній тиждень – з 27 липня по 3 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Курс євро виріс на копійку після зниження на три копійки вдень раніше.

В тренді
Скільки українці заплатять за газ в серпні: постачальники оприлюднили тарифи
Опубліковані серпневі ціни на газ. Колаж "Сьогодні"

Читайте також: Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІ

Як змінювався курс долара в Україні

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
Реклама

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанкФінанси
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платитиЕкономіка
Долар знову розвернувся – офіційний курс валют
Долар знову розвернувся – офіційний курс валютФінанси
Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часом
Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часомФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти