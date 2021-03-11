Долар і євро повернулися до зростання: Нацбанк оновив курс

На п'ятницю, 12 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

11.03 12.03 Зміна 1 долар США 27,70 грн 27,75 грн + 0,05 1 євро 32,93 грн 33,17 грн + 0,24

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У порівнянні зі значеннями 11 березня долар подорожчав на п'ять копійок після зниження курсу на чотири копійки в попередній банківський день. Аде за тиждень з 5 по 12 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку.

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Курс євро на 12 березня виріс на 24 копійки і піднявся вище за психологічну позначку в 33 гривні. Цю межу євро перетнув вниз вперше за півроку, але протримався нижче цього рівня всього два дні.

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Нагадаємо, раніше експерт попереджав про зростання курсу долара і євро в Україні.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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