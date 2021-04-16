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Долар і євро повернулися до зростання: курс валют на вихідні

16 квітня, 16:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 19 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 19 квітня:

16.0419.04Зміна
1 долар США27,96 грн27,98 грн + 0,02
1 євро33,46 грн33,53 грн + 0,07
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Цей курс також буде дійсним протягом вихідних днів – 17 і 18 квітня.

У порівнянні зі значеннями 16 квітня долар подорожчав на дві копійки після зниження на ті ж дві копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 12 по 19 квітня – гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок. Експерти вважають, що курс долара, найімовірніше, підніметься вище 28 гривень.

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Курс євро теж виріс після падіння. Євровалюта стала дорожчою на сім копійок.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "мав" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Джерело: Сьогодні

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