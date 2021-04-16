Долар і євро повернулися до зростання: курс валют на вихідні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 19 квітня:
|16.04
|19.04
|Зміна
|1 долар США
|27,96 грн
|27,98 грн
|+ 0,02
|1 євро
|33,46 грн
|33,53 грн
|+ 0,07
Цей курс також буде дійсним протягом вихідних днів – 17 і 18 квітня.
У порівнянні зі значеннями 16 квітня долар подорожчав на дві копійки після зниження на ті ж дві копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 12 по 19 квітня – гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок. Експерти вважають, що курс долара, найімовірніше, підніметься вище 28 гривень.
Курс євро теж виріс після падіння. Євровалюта стала дорожчою на сім копійок.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "мав" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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