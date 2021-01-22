Долар і євро в Україні повернулися до зниження: курс НБУ

На понеділок, 25 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|22.01
|25.01
|Зміна
|1 долар США
|28,27 грн
|28,16 грн
|- 0,11
|1 євро
|34,37 грн
|34,25 грн
|- 0,12
Порівняно зі значеннями 22 січня курс долара опустився на 11 після зростання на сім копійок попереднього банківського дня. Однак за тиждень – з 18 по 25 січня – гривня все ж ослабла проти американської валюти на 11 копійки.
Євро при цьому теж повернувся до зниження курсу. Євровалюта стала дешевше на 12 копійок після зростання відразу на 22 копійки днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%
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