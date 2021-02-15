Долар і євро в Україні рвонули вгору: офіційний курс валют

На вівторок, 16 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|15.02
|16.02
|Зміна
|1 долар США
|27,84 грн
|27,97 грн
|+ 0,13
|1 євро
|33,68 грн
|33,93 грн
|+ 0,25
У порівнянні зі значеннями 15 лютого долар подорожчав на 13 копійок після того, як практично не змінювався в ціні в попередній банківський день. На курсі долара позначилися підсумки місії МВФ, яка вирішила відкласти перегляд кредитної програми для України.
За тиждень з 9 по 16 лютого гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на 30 копійок. Курс НБУ впритул підійшов до психологічної позначки в 28 гривень, яку раніше вже подолав на міжбанку.
Курс євро знову росте. Офіційний курс підскочив на 25 копійок після того, як знизився на 13 копійок на вдень раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні
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