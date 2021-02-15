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Долар і євро в Україні рвонули вгору: офіційний курс валют

15 лютого, 16:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 16 лютого

На вівторок, 16 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

15.0216.02Зміна
1 долар США27,84 грн27,97 грн + 0,13
1 євро33,68 грн33,93 грн + 0,25
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У порівнянні зі значеннями 15 лютого долар подорожчав на 13 копійок після того, як практично не змінювався в ціні в попередній банківський день. На курсі долара позначилися підсумки місії МВФ, яка вирішила відкласти перегляд кредитної програми для України.

За тиждень з 9 по 16 лютого гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на 30 копійок. Курс НБУ впритул підійшов до психологічної позначки в 28 гривень, яку раніше вже подолав на міжбанку.

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Курс євро знову росте. Офіційний курс підскочив на 25 копійок після того, як знизився на 13 копійок на вдень раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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Джерело: Сьогодні

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