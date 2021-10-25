Долар і євро в Україні подорожчали: скільки тепер коштують валюти

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 25 жовтня

Курс долара знову змінився в ціні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 25 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,29 грн;

1 євро – 30,58 грн;

1 злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,79 грн.

Курс долара і євро став вищим на 9 копійок. Злотий подорожчав на 3 копійки, а рублі – на 12 копійок.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

22 жовтня долар подешевшав на 1 копійку в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,27/26,3 грн (купівля/продаж).

Євро водночас не змінився в ціні. До закриття євро торгувався на рівні 30,61/30,62 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.