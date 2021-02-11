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Долар і євро впевнено дорожчають: Нацбанк оновив курс валют

11 лютого, 16:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 12 лютого

На п'ятницю, 12 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

11.0212.02Зміна
1 долар США27,77 грн27,84 грн + 0,07
1 євро33,67 грн33,81 грн + 0,14
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Порівняно зі значеннями 11 лютого долар подорожчав ще на сім копійок відразу після зростання на курсу на 13 копійок попереднього банківського дня. Втім, за підсумками тижня з 5 по 12 лютого гривня все одно зміцнилася на п'ять копійок проти американської валюти.

Курс євро теж зростає – євровалюта подорожчала на 14 копійок після стрибка вгору на 23 копійки днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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Джерело: Сьогодні

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