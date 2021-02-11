Долар і євро впевнено дорожчають: Нацбанк оновив курс валют

На п'ятницю, 12 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|11.02
|12.02
|Зміна
|1 долар США
|27,77 грн
|27,84 грн
|+ 0,07
|1 євро
|33,67 грн
|33,81 грн
|+ 0,14
Порівняно зі значеннями 11 лютого долар подорожчав ще на сім копійок відразу після зростання на курсу на 13 копійок попереднього банківського дня. Втім, за підсумками тижня з 5 по 12 лютого гривня все одно зміцнилася на п'ять копійок проти американської валюти.
Курс євро теж зростає – євровалюта подорожчала на 14 копійок після стрибка вгору на 23 копійки днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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