Долар і євро впевнено дорожчають: Нацбанк оновив курс валют

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 12 лютого

На п'ятницю, 12 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

11.02 12.02 Зміна 1 долар США 27,77 грн 27,84 грн + 0,07 1 євро 33,67 грн 33,81 грн + 0,14

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Порівняно зі значеннями 11 лютого долар подорожчав ще на сім копійок відразу після зростання на курсу на 13 копійок попереднього банківського дня. Втім, за підсумками тижня з 5 по 12 лютого гривня все одно зміцнилася на п'ять копійок проти американської валюти.

Курс євро теж зростає – євровалюта подорожчала на 14 копійок після стрибка вгору на 23 копійки днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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