Долар і євро стрімко ростуть в ціні – що відбувається з курсом

Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 3 вересня

Курс долара знову стрімко зростає / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 3 вересня:

2.09 3.09 зміна 1 долар США 27,0 грн 27,02 грн +0,2 1 євро 31,93 грн 32,00 грн +0,7

Що далі буде з курсом

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Як прогнозує аналітик RoboForex Андрій Гойлов, до кінця поточного тижня долар США до гривні продовжить зростання до рівня 27,15. Щодо єдиної європейської валюти гривня, ймовірно, девальвується до позначки 32,25.

"В середу долар США до гривні зміцнився вище рівня в 27,00. З цієї причини НБУ був змушений вийти на міжбанк з продажем іноземних валют. Торгова сесія середи по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 27,05, курс євро виріс до позначки 32,03", – зазначив Андрій Гойлов.

Крім того, за даними НБУ, минулого місяця сальдо активних операцій (різниця між обсягами покупок і продажів валют) регулятора на міжбанку склало 348,0 млн доларів США. Всього з початку року Нацбанк викупив з ринку 1,33 млрд доларів. Дані кошти йдуть на поповнення міжнародних резервів України.

"У разі різкої девальвації гривні НБУ буде відчувати себе більш впевнено при необхідності підтримати українську національну валюту", – сказав Андрій Гойлов.

До речі, в липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

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