Долар і євро стали помітно дорожчими

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 5 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,96 грн;

1 євро – 32,84 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 2 квітня, долар виріс ще на 13 копійок після першого за тиждень підвищення – на дві копійки в попередній банківський день. Але за тиждень – з 29 березня по 5 квітня – гривня зміцнилася проти американської валюти на копійку.

Курс євро теж помітно зріс – на 14 після підвищення на сім копійок днем раніше.

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А ось вартість 10 російських рублів 5 квітня підвищилася на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 2 квітня, долар на міжбанку подорожчав відразу а 17 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,02/28,04 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на 19 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,93/32,96 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Согодні" аналітики одностайні: до літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

В тренді Курс гривні може обвалитися восени – експерт

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив, що, де і коли закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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