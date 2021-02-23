Долар і євро стали трохи дешевшими: Нацбанк оновив курс

На середу, 24 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

23.02 24.02 Зміна 1 долар США 27,93 грн 27,90 грн - 0,03 1 євро 33,89 грн 33,88 грн - 0,01

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Порівняно зі значеннями 23 лютого долар подешевшав на три копійки після зростання курсу на вісім копійок у попередній банківський день. При цьому за тиждень з 17 по 24 лютого гривня все ж ослабла проти американської валюти на сім копійок.

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Євро теж подешевшав. Офіційний курс європейської валюти знизився на копійку.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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