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Долар і євро стали трохи дешевшими: Нацбанк оновив курс

23 лютого, 16:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 24 лютого

На середу, 24 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

23.0224.02Зміна
1 долар США27,93 грн27,90 грн - 0,03
1 євро33,89 грн33,88 грн - 0,01
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Порівняно зі значеннями 23 лютого долар подешевшав на три копійки після зростання курсу на вісім копійок у попередній банківський день. При цьому за тиждень з 17 по 24 лютого гривня все ж ослабла проти американської валюти на сім копійок.

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Євро теж подешевшав. Офіційний курс європейської валюти знизився на копійку.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.

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Джерело: Сьогодні

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