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Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курс

27 квітня, 16:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 28 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 28 квітня:

27.0428.04Зміна
1 долар США27,86 грн27,77 грн - 0,09
1 євро33,65 грн33,56 грн - 0,09
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У порівнянні зі значеннями 27 квітня долар подешевшав ще на дев'ять копійок і знизився до мінімального з кінця березня рівня. За підсумками тижня – з 21 по 28 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської вже на 24 копійки. Експерти спрогнозували, якого курсу долара чекати на травневі та Великдень.

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Курс євро теж впав на дев'ять копійок після зниження на дві копійки в попередній банківський день. Євровалюта опинилася на мінімумі з 19 квітня.

Як відомо, до нинішнього зміцнення гривні великою мірою призвело ослаблення напруженості на кордонах з Росією:

Відео: Сьогодні
  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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