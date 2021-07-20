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Долар і євро знову завмерли. НБУ оновив офіційний курс

20 липня 2021 16:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 21 липня

Євро зупинився на річному мінімумі

Євро зупинився на річному мінімумі / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 21 липня:

20.0721.07Зміна
1 долар США27,21 грн27,22 грн + 0,01
1 євро32,03 грн32,03 грн 0,00
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У порівнянні зі значеннями 20 липня курс долара підвищився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подешевшав за все на дві копійки, тобто курс знову практично не змінюється. Втім, за тиждень – з 14 по 21 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро не змінився. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і тримається близько психологічної позначки в 32 гривні. В цілому євро не коштував так дешево з кінця липня-2020.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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