Долар і євро знову завмерли. НБУ оновив офіційний курс

Євро зупинився на річному мінімумі / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 21 липня:

20.07 21.07 Зміна 1 долар США 27,21 грн 27,22 грн + 0,01 1 євро 32,03 грн 32,03 грн 0,00

Реклама

У порівнянні зі значеннями 20 липня курс долара підвищився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подешевшав за все на дві копійки, тобто курс знову практично не змінюється. Втім, за тиждень – з 14 по 21 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро не змінився. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і тримається близько психологічної позначки в 32 гривні. В цілому євро не коштував так дешево з кінця липня-2020.

В тренді НБУ скасував обмеження на купівлю валюти для бізнесу та ФОПів

Читайте також: Заробити на валюті. Чи потрібно тепер продавати або купувати долари

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Реклама

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні