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Долар і євро знову злетіли в ціні – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
27 серпня, 08:27
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 27 серпня
Курс долара впав
Курс долара впав / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 27 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,77 грн;
  • 1 євро – 31,51 грн;
  • 1 злотий – 6,88 грн;
  • 10 російських рублів – 3,61 грн.
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За останню добу курс долара зріс на 7 копійок, а євро злетів аж на 17 копійок. Злотий, порівняно з попереднім банківським днем, подорожчав на 4 копійки, а рублі ніяк не змінилися в ціні.

На міжбанківському валютному ринку в четвер, 26 серпня, вартість долара і євро зросла:

  • Долар подорожчав на 11 копійок в купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,83/26,85 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 11 копійок в купівлі і на 14 копійок в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,53/31,55 грн (купівля/ продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

  • У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – третій місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%
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Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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