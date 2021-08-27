Долар і євро знову злетіли в ціні – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 27 серпня

Курс долара впав / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 27 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,77 грн;

1 євро – 31,51 грн;

1 злотий – 6,88 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

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За останню добу курс долара зріс на 7 копійок, а євро злетів аж на 17 копійок. Злотий, порівняно з попереднім банківським днем, подорожчав на 4 копійки, а рублі ніяк не змінилися в ціні.

На міжбанківському валютному ринку в четвер, 26 серпня, вартість долара і євро зросла:

Долар подорожчав на 11 копійок в купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,83/26,85 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 11 копійок в купівлі і на 14 копійок в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,53/31,55 грн (купівля/ продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

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Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: