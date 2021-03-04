Долар і євро знову впали: офіційний курс

На четвер, 4 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 27,85 грн;
1 євро – 33,56 грн;
10 російських рублів – 3,77 грн.
Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на вісім копійок після зниження курсу на сім копійок у попередній банківський день. За тиждень – з 25 лютого по 4 березня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок.
Курс євро 4 березня знизився ще на чотири копійки після падіння на 12 копійок день тому.
Вартість 10 російських рублів знизилася на дві копійки.
Офіційний курс долара розраховується з огляду на показники на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
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У середу, 3 березня, долар на міжбанку подешевшав на 12 копійок в купівлі й на 11 – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,77/27,80 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 10 копійок в купівлі й на дев'ять – у продажу. До закриття євро торгували на рівні 34,48/34,51 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені на підставі середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.
А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:
- 2021 рік – 28,12 грн;
- 2022 рік – 27,96 грн;
- 2023-2025 роки – 28,10 грн.
Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн / дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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