Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар і євро знову впали: офіційний курс

4 березня, 08:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував вартість української валюти до долара і євро

На четвер, 4 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,85 грн;
1 євро – 33,56 грн;
10 російських рублів – 3,77 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на вісім копійок після зниження курсу на сім копійок у попередній банківський день. За тиждень – з 25 лютого по 4 березня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок.

Курс євро 4 березня знизився ще на чотири копійки після падіння на 12 копійок день тому.

Реклама

Вартість 10 російських рублів знизилася на дві копійки.

Офіційний курс долара розраховується з огляду на показники на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Українці почали скуповувати долари у банків

У середу, 3 березня, долар на міжбанку подешевшав на 12 копійок в купівлі й на 11 – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,77/27,80 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 10 копійок в купівлі й на дев'ять – у продажу. До закриття євро торгували на рівні 34,48/34,51 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

В тренді
Приватизація держбанків: у Мінфіні пояснили, в чому заковика

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені на підставі середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

Реклама

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

  • 2021 рік – 28,12 грн;
  • 2022 рік – 27,96 грн;
  • 2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн / дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Реклама

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внеском
Хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внескомНерухомість
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимумуУкраїна
Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євро
Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євроФінанси
Долар в Україні більше не лихоманить. Чого чекати від курсу на початку березня?
Долар в Україні більше не лихоманить. Чого чекати від курсу на початку березня?Фінанси
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євро
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євроФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти