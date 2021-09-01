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Долар і євро знову подорожчали – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 08:40
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Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 1 вересня
Долар знову продовжує зростати
Долар знову продовжує зростати / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Національний банк України (НБУ) на середу, 1 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,89 грн;
  • 1 євро – 31,83 грн;
  • 1 злотий – 7,03 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.
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У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара виріс в ціні на 3 копійки, а от євро злетіло на 14 копійок. Водночас злотий також подорожчав – на 10 копійок. Рублі піднялися в ціні на 1 копійку.

У вівторок, 31 серпня, торги на міжбанку проходили угоди по лотах до 300 тисяч доларів при хиткій рівновазі попиту і пропозиції.

  • Долар подорожчав на 8 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,92/26,94 грн (купівля/ продаж).
  • Євро також виріс на 15 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,81/31,84 грн (купівля/ продаж).

Що відбувається з курсом

Як розповів сайту "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній, долар прискорив зниження з кінця минулого тижня, так як коментарі Пауелла налаштували ринки на більш повільний темп нормалізації політики.

"Такий розмірений підхід підтримав попит на ризикові активи, знову повернувши лідерство активів зростання, а також повернув попит на carry-trade. В Україні висока процентна ставка, що привертає такий інтерес гравців. Крім того, слабкість долара часто асоціюється з підвищенням цін на сировинні товари , що також сприятливо для гривні", – зазначив Володимир Позній.

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Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

У Кабміні спрогнозували, що може бути з курсом гривні протягом трьох найближчих років. Детальніше дивіться в сюжеті:

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