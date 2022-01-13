Долар та євро рвуться вгору – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 14 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
|13.01
|14.01
|Зміна
|1 долар США
|27,70 грн
|27,74 грн
|+0,04
|1 євро
|31,48 грн
|31,78 грн
|+0,30
Порівняно з курсом НБУ на четвер, 13 січня, долар подорожчав на 4 копійки, а євро на 30 копійок.
Що буде з курсом долара найближчим часом
Як розповів у коментарі "Сьогодні" керівник "EXANTЕ Україна" Володимир Позній, зима – це найважчий час для гривні, і цей рік не став винятком
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Курс долара штовхала вгору і геополітика, наголосив експерт. Позній заявив, що ситуація на валютному ринку України багато в чому залежатиме від дій та висловлювань світових політиків.
Аналітик вважає, що посилення ринкової турбулентності змусить розглядати зростання української валюти у 2021 році, як корекцію між двома імпульсами зниження – минулим та майбутнім. Проте вже найближчим часом може сформуватися стійкий попит у межах 27,60-28,00 грн. за долар.
"Сьогодні" також писали, що буде з курсом у першому кварталі 2022 року і розповідали, чому НБУ стримує ослаблення гривні.