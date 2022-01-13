Долар та євро рвуться вгору – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 14 січня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 14 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

13.01 14.01 Зміна 1 долар США 27,70 грн 27,74 грн +0,04 1 євро 31,48 грн 31,78 грн +0,30

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 13 січня, долар подорожчав на 4 копійки, а євро на 30 копійок.

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Що буде з курсом долара найближчим часом

Як розповів у коментарі "Сьогодні" керівник "EXANTЕ Україна" Володимир Позній, зима – це найважчий час для гривні, і цей рік не став винятком

Курс долара штовхала вгору і геополітика, наголосив експерт. Позній заявив, що ситуація на валютному ринку України багато в чому залежатиме від дій та висловлювань світових політиків.

Аналітик вважає, що посилення ринкової турбулентності змусить розглядати зростання української валюти у 2021 році, як корекцію між двома імпульсами зниження – минулим та майбутнім. Проте вже найближчим часом може сформуватися стійкий попит у межах 27,60-28,00 грн. за долар.

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"Сьогодні" також писали, що буде з курсом у першому кварталі 2022 року і розповідали, чому НБУ стримує ослаблення гривні.