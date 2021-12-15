Долар та євро рвонули вгору – офіційний курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 15 грудня

Курс долара зріс на 14 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 15 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27 грн;

1 євро – 30,53 грн;

1 злотий – 6,59 грн.;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара виріс на 14 копійок, а євро – на 20. Курс злотого виріс на три копійки, а російські рублі стали дорожчими на одну копійку.

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Курс валют на міжбанку

14 грудня долар подорожчав на 14 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,06/27,08 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 24 копійки у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,58/30,60 грн (купівля/продаж).

Раніше засновник компанії Performance Management Сергій Сароян розповів, що варто очікувати. подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

Нагадаємо, що на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.