Долар і євро різко зупинилися: чого чекати від курсу валют далі

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 11 січня

НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 11 січня:

10.01 11.01 Зміна 1 долар США 27,5 грн 27,5 грн 0 1 євро 31,11 грн 31,11 грн 0

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 10 січня, курс долара та євро ніяк не змінився.

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Що відбувається з доларом на міжбанку

Як вважає керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, зараз підтримку гривні надають дані щодо зростання міжнародних резервів України за підсумками 2021 року на 6% до 30,94 млрд доларів. Ринок націлений на ослаблення гривні.

"Очікується суттєвий приріст імпорту за рахунок імпорту енергоносіїв, а також заміщення частини продукції зупинених підприємств унаслідок високих цін газу. Також нерезиденти відновили виведення інвестицій із країни", – зазначає Андрій Шевчишин.

Він вважає, що найближчим часом гривня протестує на міцність рівень 27,5 грн. за долар зі спробами покупців продовжити ослаблення курсу.

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Як ми писали раніше, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.

Також як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.