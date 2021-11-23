Долар та євро різко злетіли в ціні – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 листопада

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 24 листопада:

23.11 24.11 Зміна 1 долар США 26,66 грн 26,86 грн +0,20 1 євро 30,06 грн 30,24 грн +0,18

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 23 листопада, долар подорожчав на 20 копійок, а євро – на 18 копійок.

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Продавати чи купувати валюту?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що гривневі депозити вигідніші за валютні заначки тому пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, зі свого боку, рекомендує стримувати свої потреби в конвертації та очікувати вигіднішого курсу до Нового року або поточної зими. Тим часом, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин пропонує інвестувати у валюту.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.