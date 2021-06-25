Долар і євро просіли перед Днем Конституції: офіційний курс

Долар і євро подешевшали / Фото: REUTERS/Thomas White
Національний банк України (НБУ) напередодні довгих вихідних з нагоди Дня Конституції розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 29 червня:
|25.06
|29.06
|Зміна
|1 долар США
|27,46 грн
|27,40 грн
|- 0,06
|1 євро
|32,79 грн
|32,74 грн
|- 0,05
У порівнянні зі значеннями 25 червня курс долара знизився на 4 копійки після зльоту на 19 копійок в попередній банківський день. Проте, тенденція до подорожчання "зеленого" залишилася в силі. За тиждень – з 22 по 28 червня – гривня ослабла проти американської валюти на 23 копійки.
Курс євро теж впав після підвищення. Євровалюта подешевшала на п'ять копійок після зростання на 19 днем раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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