Долар і євро просіли перед Днем Конституції: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 29 червня

Долар і євро подешевшали / Фото: REUTERS/Thomas White

Національний банк України (НБУ) напередодні довгих вихідних з нагоди Дня Конституції розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 29 червня:

25.06 29.06 Зміна 1 долар США 27,46 грн 27,40 грн - 0,06 1 євро 32,79 грн 32,74 грн - 0,05

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У порівнянні зі значеннями 25 червня курс долара знизився на 4 копійки після зльоту на 19 копійок в попередній банківський день. Проте, тенденція до подорожчання "зеленого" залишилася в силі. За тиждень – з 22 по 28 червня – гривня ослабла проти американської валюти на 23 копійки.

Курс євро теж впав після підвищення. Євровалюта подешевшала на п'ять копійок після зростання на 19 днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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