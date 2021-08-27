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Долар і євро пішли вгору – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
27 серпня, 17:02
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 29 серпня
Курс долара не змінився
Курс долара не змінився / Фото: уніан, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 30 серпня:

27.0830.08зміна
1 долар США26,77 грн 26,92 грн +0,85
1 євро31,51 грн 31,66 грн +0,15
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Як розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер, вартість долара безпосередньо залежить від подальших дій ФРС: долар перебуває під тиском масштабних стимуляційних заходів, за відсутності яких причин для його слабкості не залишиться.

"Тут варто враховувати той факт, що американська економіка зростає випереджаючими темпами, а значить з фундаментальної точки зору долар має більше шансів на зростання, ніж валюти інших країн. До того ж, в ряді країн явно не справляються з пандемією, саме тому виникають сумніву стосовно швидкого відновлення глобальної економіки", – каже аналітик.

Як змінювався курс долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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