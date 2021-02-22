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Долар та євро почали зростати: офіційний курс валют

22 лютого, 16:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 23 лютого

На вівторок, 23 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

22.0223.02Зміна
1 долар США27,85 грн27,93 грн + 0,08
1 євро33,78 грн33,87 грн + 0,09
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У порівнянні зі значеннями 22 лютого долар подорожчав на вісім копійок після того, як не змінився в ціні після зниження курсу на шість копійок в попередній банківський день. При цьому експерти очікують, що курс долара в Україні ще буде падати.

За тиждень з 16 по 23 лютого гривня все ж зміцнилася проти американської валюти на чотири копійки.

В тренді
В Україні завмер курс долара, а євро помітно подорожчав
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Євро при цьому знову подорожчав. Офіційний курс підвищився на дев'ять копійок після зростання на 13 копійок днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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