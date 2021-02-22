Долар та євро почали зростати: офіційний курс валют

На вівторок, 23 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

22.02 23.02 Зміна 1 долар США 27,85 грн 27,93 грн + 0,08 1 євро 33,78 грн 33,87 грн + 0,09

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У порівнянні зі значеннями 22 лютого долар подорожчав на вісім копійок після того, як не змінився в ціні після зниження курсу на шість копійок в попередній банківський день. При цьому експерти очікують, що курс долара в Україні ще буде падати.

За тиждень з 16 по 23 лютого гривня все ж зміцнилася проти американської валюти на чотири копійки.

В тренді В Україні завмер курс долара, а євро помітно подорожчав

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Євро при цьому знову подорожчав. Офіційний курс підвищився на дев'ять копійок після зростання на 13 копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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