Долар і євро поповзли вниз – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 7 вересня

Курс долара впав / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 7 вересня:

06.09 07.09 зміна 1 долар США 26,92 грн 26,8 грн -0,12 1 євро 31,96 грн 31,8 грн -0,16

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Таким чином курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем став нижче на 12 копійок, а євро – на 16 копійок.

Що кажуть експерти

Як розповіли сайту "Сьогодні" експерти, значних коливань курсу найближчим часом не передбачається.

За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб рости.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні. Тому його прогноз: "У вересні гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок".

Що відбувається з курсом долара