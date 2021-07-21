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Долар і євро подорожчали: офіційний курс валют

21 липня 2021 16:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 22 липня

Долар практично завмер

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 22 липня:

21.0722.07зміна
1 долар США27,22 грн27,24 грн + 0,02
1 євро32,03 грн32,06 грн + 0,03
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Порівняно зі значеннями 21 липня курс долара підвищився на дві копійки. Попереднього банківського дня "зелений" подорожчав всього на копійку. Але зміна за тиждень виявилася помітнішою: з 15 по 22 липня гривня зміцнилася проти американської валюти на шість копійок. До слова, валютний ринок в Україні занервував через чутки про відставку голови НБУ.

Курс євро підвищився на три копійки. Євровалюта трохи віддалилася від психологічної позначки в 32 гривні, але все одно залишилася в районі річних мінімумів.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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