Долар і євро подорожчали: офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 22 липня

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 22 липня:

21.07 22.07 зміна 1 долар США 27,22 грн 27,24 грн + 0,02 1 євро 32,03 грн 32,06 грн + 0,03

Реклама

Порівняно зі значеннями 21 липня курс долара підвищився на дві копійки. Попереднього банківського дня "зелений" подорожчав всього на копійку. Але зміна за тиждень виявилася помітнішою: з 15 по 22 липня гривня зміцнилася проти американської валюти на шість копійок. До слова, валютний ринок в Україні занервував через чутки про відставку голови НБУ.

Курс євро підвищився на три копійки. Євровалюта трохи віддалилася від психологічної позначки в 32 гривні, але все одно залишилася в районі річних мінімумів.

В тренді Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українців

Читайте також: НБУ скасував обмеження на купівлю валюти для бізнесу та ФОПів

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Реклама

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні