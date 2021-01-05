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Долар і євро подешевшали після стрибка вгору

5 січня, 16:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 6 січня

На середу, 6 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

05.0106.01Pміна
1 долар США28,43 грн28,40 грн - 0,03
1 євро34,94 грн34,85 грн - 0,09
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У порівнянні зі значеннями 5 січня курс долара впав на три копійки після зростання на 15 копійок в попередній банківський день. Та загалом за останній тиждень – з 30 грудня по 6 січня гривня ослабла щодо американської валюти на 14 копійок.

Євро при цьому теж впав після помітного зростання – вартість євровалюти знизилася на дев'ять копійок.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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А про те, яким був передноворічний курс долара в грудні в останні п'ять років, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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