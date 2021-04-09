Долар і євро подешевшали після зростання: курс валют на вихідні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 12 квітня:

09.04 12.04 Зміна 1 долар США 27,98 грн 27,92 грн - 0,07 1 євро 32,23 грн 33,15 грн - 0,08

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Цей курс також буде актуальним на вихідних – 10 і 11 квітня.

У порівнянні зі значеннями 9 квітня долар відкотився на сім копійок після зростання на 11 копійок в попередній банківський день. У підсумку за тиждень з 5 по 12 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на п'ять копійок. Але експерти не радять українцям розслаблятися і попереджають, що долар дорожчатиме.

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Курс євро знизився на вісім копійок після зростання на дев'ять копійок днем раніше. Євровалюта тримається вище за психологічну позначку в 33 гривні.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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