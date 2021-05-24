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Долар і євро подешевшали: курс валют НБУ

24 травня, 08:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 24 травня

/ Фото: AFP

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 24 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,46 грн;
1 євро – 33,48 грн;
1 злотий – 7,46 грн;
10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 21 травня, долар подешевшав на копійку після того, як курс повернувся до зростання в попередній банківський день. За тиждень – з 17 по 24 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 15 копійок. Втім, експерти вже попередили: ревальвація гривні скоро закінчиться, а долар може помітно подорожчати.

Курс євро знизився на чотири копійки після зростання на три копійки днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 24 травня виросла на копійку. Злотий сьогодні подорожчав на три копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 21 травня, долар на міжбанку впав в ціні на п'ять копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,42/27,44 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшав на 13 копійок в покупці і на 12 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,41/33,43 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол . А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики були одностайні: до початку літа-2021 долар в обмінниках буде коштувати близько 28 грн.

Відео: Сьогодні
  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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